МОК продолжит работать над всеобщим доступом спортсменов к соревнованиям

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила о необходимости обеспечить, чтобы сила спорта была способна строить мосты и объединять

ООН, 19 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) верит в объединяющую силу спорта и будет добиваться возможности участия в соревнованиях атлетов со всех уголков мира. Об этом заявила президент МОК Кирсти Ковентри в общении с журналистами в штаб-квартире ООН.

"Полагаю, нам надо обеспечить, чтобы сила спорта была способна строить мосты и объединять нас. Мы верим в это в олимпийском движении. Мы собираемся продолжать обеспечивать возможность для атлетов из всех уголков мира собираться мирно для того, чтобы соревноваться", - сказала она.

Ранее в среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию на время проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году. Документ под названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов" был принят консенсусом. Резолюция в числе прочего "призывает все государства-члены сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом в их усилиях, направленных на использование спорта в качестве инструмента содействия миру, диалогу, терпимости и примирению в районах конфликтов во время Олимпийских и Паралимпийских игр и после их завершения".

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.