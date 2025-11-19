В Лас-Вегасе стартует заключительный американский этап в сезоне "Формулы-1"

Лидером общего зачета является британец Ландо Норрис из "Макларена"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Программа 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Лас-Вегаса - стартует в ночь на 21 ноября по московскому времени. Соревнования пройдут на городской трассе.

До завершения чемпионата остается три этапа, фаворитом в борьбе за титул является британец Ландо Норрис из "Макларена", который опережает партнера по команде Оскара Пиастри на 24 очка. Хотя еще пару месяцев назад ситуация в личном зачете была противоположной - австралиец лидировал с преимуществом в более чем 30 очков. Однако в последних шести гонках Пиастри лишь раз смог финишировать на подиуме, тогда как Норрис обрел уверенность и пять раз поднимался на пьедестал на этих этапах, в том числе дважды победив. И теперь судьба титула находится исключительно в его руках - в каждой из оставшихся трех гонок (плюс один спринт) ему достаточно будет занять второе место.

Лас-Вегас (штат Невада) вернулся в календарь "Формулы-1" в 2023 году. В 1981 и 1982 годах заезды проходили на парковке отеля Caesars Palace. Нынешняя трасса также проложена в черте города и по длине является второй в чемпионате после Гран-при Бельгии - 6 201 м. 78% дистанции круга гонщики будут проезжать с полностью нажатой педалью газа. Трасса состоит из 17 поворотов - 11 левых и 6 правых. На почти двухкилометровой прямой машины смогут разогнаться до 350 км/ч. Соревнования будут проходить вечером по американскому времени при искусственном освещении. Гран-при Лас-Вегаса станет третьим и заключительным этапом в США в текущем сезоне - ранее гонки прошли в Майами (штат Флорида) и Остине (штат Техас).

Первая часть свободных заездов начнется в 03:30 мск, вторая - в 07:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (03:30 мск) и квалификация (07:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (07:00 мск).