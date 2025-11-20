Овечкин продлил голевую серию в НХЛ до трех матчей

Форвард "Вашингтона" забросил шайбу в матче с "Эдмонтоном"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтона".

Встреча завершилась победой "Вашингтона" со счетом 7:4. Овечкин забросил вторую шайбу команды и продлил голевую серию до трех матчей. В текущем сезоне нападающий отличился семь раз и отдал девять голевых передач в 20 играх. Овечкин довел число шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 904, нападающий является рекордсменом лиги по этому показателю.

"Вашингтон" занимает пятое место в Столичном дивизионе, команда в 20 матчах набрала 22 очка. "Эдмонтон" с 22 очками после 22 игр идет на пятом месте Тихоокеанского дивизиона.

В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Монреалем" в ночь на 21 ноября, "Эдмонтон" в этот же день проведет гостевой матч с "Тампой".