"Миннесота" обыграла "Каролину" в НХЛ. Капризов и Юров набрали три очка

Встреча завершилась победой "Миннесоты" в серии буллитов

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © AP Photo/ Ellen Schmidt

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. "Миннесота" обыграла "Каролину" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брок Фэйбер (2-я минута), Мэттью Болди (12), он же реализовал победный буллит, Матс Цуккарелло (41). У "Каролины" отличились Джексон Блейк (35, 59), Себастьян Ахо (47).

Две голевые передачи в составе "Миннесоты" сделал российский нападающий Данила Юров. В текущем сезоне, являющимся дебютным для Юрова в НХЛ, игрок в 16 играх забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. Один голевой пас на счету форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова, в текущем сезоне он набрал 24 очка (11 голов + 13 голевых передач) в 21 матче. Также один раз ассистировал партнерам нападающий "Каролины" Андрей Свечников, набравший 11-е (6+5) очко в сезоне. Нападающий Яков Тренин ("Миннесота") и защитник Александр Никишин ("Каролина") не набрали очков в матче.

"Миннесота" занимает пятое место в Центральном дивизионе, команда набрала 24 очка в 21 матче. "Каролина" идет на первом месте Столичного дивизиона с 28 очками после 20 встреч.

В следующем матче "Миннесота" на выезде сыграет с "Питтсбургом" в ночь на 22 ноября по московскому времени, "Каролина" в этот же день проведет гостевую встречу с "Виннипегом".