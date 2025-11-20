FIG присвоила нейтральный статус 250 россиянам

Нейтральный статус также получили 105 белорусов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) к середине ноября присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам, тренерам, судьям и представителям медицинского персонала. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Из 250 человек 88 представляют прыжки на батуте, 85 - художественную гимнастику, 67 - спортивную гимнастику, 10 - спортивную аэробику. Нейтральный статус от FIG также получили 105 белорусов.

Первыми из россиян получили нейтральный статус в начале февраля 2024 года прыгуны на батуте Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Никита Касимов и Яна Лебедева, которая в следующем году стала выступать за Белоруссию.

По решению Международной федерации гимнастики россияне и белорусы на турнирах FIG могут выступать только в нейтральном статусе.