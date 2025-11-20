Призер Игр Аввакумова может стать тренером сборной по прыжкам с трамплина

В настоящий момент она является консультантом женской сборной по прыжкам с трамплина

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Серебряный призер Олимпийских игр по прыжкам на лыжах с трамплина, многократная чемпионка России Ирина Аввакумова может вернуться в национальную сборную в качестве тренера. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Аввакумова завоевала серебряную медаль в прыжках с 95-метрового трамплина среди смешанных команд вместе с Ирмой Махиней, Данилом Садреевым и Евгением Климовым. После Олимпиады Аввакумова завершила карьеру, в октябре 2024 года она дебютировала в качестве линейного арбитра на матчах Женской хоккейной лиги.

"Иру мы не уговаривали остаться спортсменкой. То, что она поставила такую жирную точку на Олимпиаде в Пекине, - это большой успех и для нее, и для федерации, и для вида спорта, - сказал Дубровский. - Она планировала завершать карьеру, но тем не менее находится в сфере интересов и федерации, и тренерского штаба сборной команды по прыжкам с трамплина. В настоящий момент она является консультантом женской сборной по прыжкам с трамплина параллельно с судейством не на общественных началах, а фактически на официальном контракте с федерацией с весны этого года. Она выезжала на несколько тренировочных мероприятий и оказывала консультационную поддержку".

"Я не исключаю ее дальнейшего вхождения в тренерский штаб в качестве специалиста. Поскольку тот опыт, знания, которые она получила как спортсменка, и как кандидат наук, она защитила диссертацию, позволяют рассчитывать, что у нас в поле зрения квалифицированный специалист именно по женским прыжкам. Мы знаем ее информацию по поводу судейства в хоккее, ей это приносит удовольствие, и мы с ней на связи", - добавил он.