Хоккеист московского "Динамо" Готовец не сыграет до конца сезона из-за травмы

В нынешнем сезоне защитник не набрал ни одного очка

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Динамо" Кирилл Готовец © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Защитник московского хоккейного клуба "Динамо" Кирилл Готовец внесен в список травмированных до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

"В матче с казанским "Ак Барсом" 13 ноября 41-й номер бело-голубых получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу, - говорится в сообщении. - Дополнительные обследования выявили серьезную травму верхней части тела, после чего игрок обороны был внесен в список травмированных до 31 мая 2026 года. Желаем нашему защитнику скорейшего выздоровления".

Готовцу 34 года, белорус выступает за "Динамо" с 2022 года. В текущем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел за команду 22 матча и не отметился результативными действиями. Ранее белорусский защитник выступал в КХЛ за минское "Динамо" и омский "Авангард", с которым в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина.