Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Алевтину Олюнину похоронят 22 ноября

Экс-спортсменка умерла в возрасте 83 лет

Алевтина Олюнина © Гиви Киквадзе, Анатолий Рухадзе/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Похороны олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Алевтины Олюниной пройдут 22 ноября в Костромской области. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Олюнина умерла в возрасте 83 лет.

"Отпевание и похороны пройдут 22 ноября", - сказала Вяльбе.

Олюнина выиграла Олимпиаду 1972 года в эстафете 3x5 км. На тех же Играх она завоевала серебро в гонке на 10 км. Также спортсменка была двукратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой СССР. В 1970 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.