Шесть игроков пропускают тренировку "Спартака" перед матчем с ЦСКА

Встреча пройдет 22 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Роман Шлуинский/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Шесть футболистов московского "Спартака" пропускают тренировку в общей группе в четверг. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Кристофер Мартинс вернулись в расположение "Спартака" после игр за сборные, однако пока занимаются по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Даниил Зорин. Ливай Гарсия и Манфред Угальде вернутся из сборных позднее, после этого начнут подготовку с командой.

Матч 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА пройдет 22 ноября на "Лукойл-Арене". В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2. Ранее "Спартак" сообщил о реализации всех билетов на предстоящий матч.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 15 матчах. "Спартак" с 25 очками располагается на шестой позиции.