Петухов выиграл первенство России по серфингу, несмотря на ошибку с "ваксой"

Спортсмен отметил, что ему пришлось перестроиться прямо по ходу заезда

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Илья Петухов смог стать первым на юниорском первенстве России по серфингу на короткой доске в Сочи, несмотря на то, что стартовал на турнире на инвентаре, который может эффективно использоваться только в условиях тропиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской федерации серфинга.

"Победивший в юниорском первенстве 16-летний юниор Петухов вышел на волну с неподходящей по объему доской, а тропическая "вакса" (воск - прим. ТАСС), случайно оказавшаяся под рукой, сделала покрытие слишком скользким", - рассказали в пресс-службе.

"Вакса" - это воск, которым натирается верхняя поверхность серфборда. Он препятствует соскальзыванию, обеспечивая необходимое сцепление ног серфера с доской. "Вакса" разделяется на 4 типа в зависимости от температуры воды, в которой планируется эксплуатация доски: для тропических широт (tropical), теплой (warm), прохладной (cool) и холодной воды (cold).

"Мне пришлось перестроиться прямо по ходу заезда - взять доску побольше и найти "ваксу" для холодной воды. Ребята очень выручили, одолжили "ваксу", за что им благодарен. С этого момента все пошло лучше, и дальнейших сложностей я не встретил. Волны в Сочи слабее тех, к которым я привык, поэтому даже обычные маневры давались непросто, но советы тренера Педро Барбудо и постоянные тренировки помогли вывести технику на новый уровень", - рассказал Петухов.

Победитель соревнований отметил, что еще не до конца осознал свою победу, но особенно ценит поддержку семьи и надеется, что новое поколение российских серферов сможет вывести страну на международный уровень.

Победителями взрослого чемпионата России по серфингу на короткой доске стали Егор Волков и Анна Чудненко, в женском юниорском первенстве лучше всех выступила Таисия Беляева.