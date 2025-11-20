Рожков: Virtus вернула членство российской федерации спорта лиц с ЛИН

Российские паралимпийцы с интеллектуальными нарушениями будут выступать на международных турнирах под национальным флагом

Глава ПКР Павел Рожков © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Международная федерация для лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями (Virtus) восстановила в полном объеме членство Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Решение было принято на заседании генеральной ассамблеи организации. Об этом ТАСС сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР).

"После решения генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о полном восстановлении членских прав Паралимпийского комитета России и возвращении наших спортсменов на международную арену с флагом и гимном позитивная динамика продолжается и в других международных федерациях, - отметил Рожков. - ПКР совместно с общероссийскими спортивными федерациями продолжает добиваться полного восстановления прав российских паралимпийцев на участие в международных соревнованиях в составе сборной России по всем видам адаптивного спорта. Решение Virtus вновь открывает для российских паралимпийцев с интеллектуальными нарушениями возможность полноценного выступления на международных турнирах под национальным флагом".

За развитие паралимпийских видов спорта отвечают более 20 международных организаций.

В программе Паралимпийских игр спортсмены категории ЛИН представлены в трех дисциплинах: плавание, легкая атлетика и настольный теннис.