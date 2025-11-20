Сергей Карасев рассудит матч РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА

Встреча пройдет 22 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помощниками Карасева будут Алексей Лунев и Рустам Мухтаров, резервным судьей - Ранэль Зияков. Видеоассистентом рефери будет Кирилл Левников, его ассистентом - Василий Казарцев.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 22 ноября на "Лукойл-Арене". В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2. Ранее "Спартак" сообщил о реализации всех билетов на предстоящий матч.

Противостояние "Спартака" и ЦСКА является одним из самых принципиальных в российском футболе. Карасев восемь раз работал на играх команд, последний раз он судил матч "Спартак" - ЦСКА в 28-м туре РПЛ сезона-2022/23. Игра прошла 21 мая 2023 года и завершилась домашней победой красно-белых со счетом 2:1.