В России намерены увеличить количество площадок для сборов фристайлистов

В Федерации фристайла России обсудили строительство аэроподушек, что позволит увеличить количество мест для проведения сборов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федерация фристайла России (ФФР) планирует увеличить количество площадок для сборов спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент организации Алексей Курашов.

"Мы обсудили строительство аэроподушек в нашей стране. Это позволит нам увеличить количество локаций, подходящих для сборов фристайлистов", - сказал Курашов.

Он сообщил также, что спортсмены из Китая выступят на Кубке чемпионов по фристайлу, который пройдет в Челябинске в марте 2026 года.

"Мы провели встречу с коллегами из Китая и договорились об участии китайских спортсменов в международных соревнованиях "Кубок чемпионов". Они состоятся в Челябинской области в марте следующего года. У нас налажена коммуникация и взаимодействие с коллегами из Китая, мы проводим сборы там, обмениваемся опытом", - добавил президент ФФР.