Ролан Гусев рассказал, что никаких напряженностей в "Динамо" не было

В понедельник Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского клуба

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Никакой напряженной атмосферы в московском футбольном клубе "Динамо" незадолго до ухода Валерия Карпина с поста главного тренера не было. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев.

В понедельник Карпин объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе главным тренером в сборной России.

"Никаких напряженностей не было, абсолютно все нормально коммуницировали. Главное, кривить душой не буду, для таких больших клубов, как "Динамо", в первую очередь результат. Так во всем мире, не только в "Динамо" - это законы, писанные в футболе, и они еще не скоро поменяются", - сказал Гусев.

"Динамо" после 15 туров набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. Бело-голубые не могут победить в чемпионате на протяжении пяти матчей. В следующем туре столичная команда 23 ноября примет "Динамо" из Махачкалы.