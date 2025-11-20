Романов заявил, что футболисты "Спартака" готовы к матчу с ЦСКА

Перед дерби команду покинул главный тренер Деян Станкович

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского клуба "Спартак" очень мотивированы перед матчем 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА и будут полностью готовы к игре. Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов.

11 ноября "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера, исполняющим обязанности стал Вадим Романов.

"Тренировочный процесс проходит отлично, все футболисты "заряжены" и готовятся к игре, потихоньку возвращаются "сборники". Все те задачи, которые мы выстроили в течение недели, выполняются. Уверен, что к игре будем в боевой готовности", - сказал Романов.

"У меня было много дерби в академии, молодежке, здесь в качестве помощника. Дерби - это дерби, отдельная игра, где все предельно мотивированы, заряжены отдавать все силы на победу. Будет полный стадион, мы хотим победить. Аншлаг означает полную поддержку наших болельщиков, они будут поддерживать и гнать вперед", - добавил он.

Матч 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 22 ноября на "Лукойл-Арене". В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2.