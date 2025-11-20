Романов заявил, что его жизнь не изменилась после назначения в "Спартак"

Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода Деяна Станковича

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Жизнь Вадима Романова не изменилась после назначения исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака". Об этом Романов рассказал журналистам.

"Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности был назначен Романов.

"Пока жизнь никак не изменилась. От результатов будет зависеть. Я и так работаю много, мы приезжаем к 7:00, уезжаем в 18:00. В принципе, работы достаточно. Первая неделя достаточно объемная, нужно много сделать, проанализировать, много внесли в тренировочный процесс, - сказал Романов. - Много индивидуальных бесед с футболистами. Но мы так всегда работаем, пока сплю нормально".

"Стресс всегда есть, это футбол, "Спартак", волнение есть, в предвкушении большого матча, важного отрезка", - добавил он.

Матч 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 22 ноября на "Лукойл-Арене". В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2.