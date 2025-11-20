Карпин напутствовал футболистов "Динамо" перед уходом из клуба

Специалист покинул пост главного тренера бело-голубых в понедельник

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер "Динамо" Валерий Карпин напутствовал игрокв команды перед уходом из клуба. Об этом журналистам рассказал футболист "Динамо" Ярослав Гладышев.

Карпин покинул пост главного тренера бело-голубых в понедельник.

"Он попрощался с нами так же, как и обычно все тренеры прощаются. Собрал нас в зале теории, сказал нам важные слова, напутствовал на продолжение сезона", - сказал Гладышев.

"Он (Карпин - прим. ТАСС) дал мне многое в плане дисциплины, работоспособности вне поля и на поле", - добавил Гладышев.

Ближайший матч "Динамо" проведет 23 ноября дома против махачкалинского "Динамо".