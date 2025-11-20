Футболист "Зенита" Мостовой стал лауреатом премии "Джентльмен года"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой стал лауреатом премии "Джентльмен года". Об этом сообщила газета "Комсомольская правда".

Тройка претендентов была выбрана по итогам голосования болельщиков. На награду также претендовали голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов. По итогам голосования Мостовой получил 42 очка, Агкацев - 35, Агаларов - 19.

Мостовому 28 лет, он выступает за "Зенит" с 2020 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем суперкубка страны и обладателем Кубка России в 2024 году. В 20 матчах текущего сезона он забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

Премия "Джентльмен года" учреждена "Комсомольской правдой" в 1994 году и носит имя Федора Черенкова. В прошлом году лауреатом премии стал нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин. Мостовой стал шестым игроком "Зенита", который выиграл эту награду, ранее из состава сине-бело-голубых ее вручали Александру Кержакову (2004), Константину Зырянову (2007), бразильцу Халку (2014), Артему Дзюбе (2015) и Юрию Жиркову (2019). Рекордсменом является московский ЦСКА, футболисты которого выигрывали премию девять раз.

Ситуация с попыткой похищения Мостового

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового, а 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Второго потерпевшего трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к продовольственному супермаркету на Вязовой улице. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения и оперативно выследили машину.

В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение еще одного сообщника и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали его в Кудрове Всеволожского района Ленобласти.