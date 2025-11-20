Минспорт получил финансирование на капремонт подведомственных общежитий

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 2 200 студентов вузов, подведомственных Министерству спорта России, улучшат условия жизни благодаря госпрограмме капремонта общежитий. Об этом ТАСС сообщили министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Как сообщил Дегтярев, вузы получат более 1,6 млрд рублей на капитальный ремонт общежитий по профильной госпрограмме Минобрнауки.

"Четыре вуза, подведомственных Минспорту России, включены в федеральную программу Минобрнауки по капитальному ремонту общежитий, которая реализуются по поручению президента России Владимира Путина, - сказал Дегтярев. - Благодаря этому более 2 200 студентов РУС "ГЦОЛИФК", Университета им. П. Ф. Лесгафта, Чайковской академии физической культуры и спорта, а также Сибирского университета физической культуры и спорта улучшат условия жизни. Соответствующие поправки в проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов будут включены ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Мы благодарны за это Минфину и Министерству науки и высшего образования России".

Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" в Москве получит на ремонт общежития 682,7 млн рублей, Национальный госуниверситет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге - 490,3 млн рублей, Сибирский госуниверситет физической культуры и спорта в Омске - 259,9 млн рублей, а Чайковская государственная академия физической культуры и спорта в Пермском крае - 213,5 млн рублей.