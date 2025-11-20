Фигуристка Костылева рассказала, как перенесла дорогу в Омск на Гран-при

Самолет с фигуристами академии Евгения Плющенко не смог сразу приземлиться в Омске, вместо этого борт перенаправили в Тюмень

Елена Костылева © Донат Сорокин/ ТАСС

ОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Долгий перелет в Омск с посадкой в Тюмени повлиял на качество тренировки фигуристки Елены Костылевой на этапе юниорского Гран-при России. Об этом она рассказала журналистам.

Ранее стало известно, что самолет с фигуристами академии Евгения Плющенко не смог приземлиться в Омске, вместо этого борт перенаправили в Тюмень. Позже фигуристы добрались до Омска на самолете.

"Я приехала в аэропорт, наш рейс задержали. Евгений Викторович [Плющенко] взял нам с Миланой [Лебедевой] капсульный отель, чтобы мы хотя бы немного отдохнули. Я поспала, почти сразу уснула. Проснулась достаточно, кстати, легко, о чем я не думала на самом деле. Я думала, я вообще не проснусь. Сели в самолет, все было хорошо, я занималась своими делами. Потом объявили, что мы не можем сесть в Омске из-за погоды, 300 метров туман был. Сказали, что час полетаем, у нас бензина всего на час хватит, поэтому все это время будем летать над Омском, ожидая изменения погодных условий", - рассказала Костылева.

"В итоге погода не изменилась, мы полетели в Тюмень, - продолжила фигуристка. - Сидели в кафе с Евгением Викторовичем, поели, поболтали, в итоге часа три-четыре [там были]. Потом сели в самолет. Я эту дорогу почти всю спала, потому что уже очень устала. Нам опять объявили, что мы не можем сесть. Когда в первый раз [такое было], у меня было нормальное настроение, вот когда уже последний раз объявили, я готова была просто выйти из этого самолета, потому что я очень устала. Но в итоге мы сели, все хорошо, добрались до отеля, отдохнули, я почти сразу уснула. Получилось отдохнуть, хотя сегодня утром на тренировке все плохо шло. Последствия ли вчерашнего дня? Да. Очень сильно засидела ноги, было тяжело их разминать. Как собралась? Публика [помогла], настрой тренеров, хорошее настроение".

Костылева заняла в короткой программе первое место, набрав 69,42 балла.

"Я могу сказать одно, что мне намного легче выступать, когда очень много зрителей, которые меня поддерживают, - сказала фигуристка. - Они снимают весь стресс, переживания, которые у меня были. В Москве немного все-таки напряжение чувствовала".