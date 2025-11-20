Фигуристка Принева рассказала, что у нее была травма перед Гран-при в Казани

На этапе юниорского Гран-при, который проходит в эти дни в Омске, ситуация, по словам спортсменки, обстоит лучше

Редакция сайта ТАСС

Алена Принева © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. У фигуристки Алены Приневой была травма перед этапом юниорского Гран-при России в Казани, на турнире в Омске ситуация обстоит лучше. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Принева идет третьей после короткой программы, набрав 66,69 балла.

"Я очень переживала на этапе в Казани, потому что очень долго не выступала, меня всю трясло. Я вроде как все собирала, но что-то было не туда, что-то в другую сторону. Из-за этого весь прокат меня трясло. Здесь мне спокойнее, я понимала, что сейчас все будет намного лучше, чем на предыдущем этапе. Я просто в шоке от этой атмосферы. Я вчера вышла на арену, тут такие большие трибуны, и зрителей сегодня достаточно много пришло", - отметила Принева.

"Я волновалась перед этапом [в Казани], потому что, во-первых, долго не выступала, во-вторых, случилась небольшая травма. Не успела на 100% хорошо подготовиться, так произошло. Здесь лучше все, да", - добавила Принева.