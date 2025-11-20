ТАСС: фигуристка Горбачева временно тренировалась на "Навка Арена"

Спортсменка готовится в заключительному этапу серии Гран-при в Омске

Алина Горбачева © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева временно тренировалась на катке московской "Навка Арена" при подготовке к этапу Гран-при в Омске. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее в соцсетях "Навка Арена" появилось видео с тренировкой Горбачевой.

"Алина временно каталась на катке "Навка Арена", - сообщил источник. - На ее родном катке было достаточно прохладно".

Фигуристка выступит на заключительном пятом этапе российской серии Гран-при, который пройдет в Омске 22-23 ноября. Ранее Горбачева стала серебряным призером этапа серии в Москве, где победу одержала Аделия Петросян.