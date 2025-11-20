Лечева: ситуация вокруг избранного руководства БОК - срам для Болгарии

Весела Лечева была выбрана президентом Болгарского олимпийского комитета в марте, однако результаты выборов были оспорены в суде

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 20 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Болгарского олимпийского комитета (БОК) Весела Лечева считает ситуацию, которая сложилась после ее выбора на общем собрании БОК в марте, "срамом для Болгарии". Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

"Деятельность БОК саботируется, новое руководство не имеет возможности для нормальной работы из-за судебной саги, в ходе которой оспариваются результаты выборов на общем собрании БОК в марте", - заявила Лечева.

Избранный президент БОК отметила, что справедливость выбора была подтверждена на двух судебных заседаниях, но с учетом общего числа неосновательных жалоб может продолжаться еще длительное время, и последствия этого лягут на Болгарию и Болгарский олимпийский комитет. "Несмотря на то, что мы не получаем зарплату, несмотря на то, что хотим, но не имеем нормальной коммуникации с предыдущим руководством, мы делаем все возможное, чтобы эти проблемы не отражались ни на спортсменах, ни на спортивных федерациях. Срам от этой ситуации лежит на всех нас, на болгарском спорте", - сказала она.

Лечева выразила надежду, что складывающаяся ситуация не отразится на подготовке болгарских спортсменов к зимней Олимпиаде в Италии и что "разумный подход позволит решить существующие проблемы".

Ранее Софийский городской суд отклонил иск Болгарской федерации тяжелой атлетики, которая оспорила выбор Веселы Лечевой в качестве президента БОК. В решении суда отмечено, что "доказанных нарушений, которые бы подвергли сомнению решение общего собрания БОК, нет". До этого был отклонен аналогичный иск Болгарской федерации бадминтона. Истцы утверждали, что общее собрание БОК и выборы председателя были нелегитимными, так как собрание было созвано и проведено с нарушением устава организации и законов страны. Суд, проанализировав доказательства, признал все претензии несостоятельными, отметив, что существенных нарушений, которые могли бы скомпрометировать проведение собрания и выборы председателя БОК, не было, а все принятые общим собранием БОК решения действительны и законосообразны.

Ожидается, что в ближайшее время будут отклонены и другие аналогичные иски, поданные другими членами БОК, но этот процесс из-за загруженности суда требует времени.

МОК Лечеву признал

В мае Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал результаты выборов президента на общем собрании БОК 19 марта, а именно выбор Лечевой новым главой БОК и выборы всех членов исполнительного комитета организации. База данных и платформы МОК были актуализированы, Лечева и избранное руководство БОК стали единственными лицами, кто имеет право представлять БОК перед МОК в рамках олимпийского движения и всех признанных МОК событий.

Однако итоги выборов были оспорены в суде, куда поступило восемь жалоб, и он приостановил включение нового руководства БОК в Торговый регистр. Юристы отмечали, что в должность избранный президент и новое бюро БОК смогут вступить лишь после того, как суд вынесет окончательное решение по соответствующим жалобам. Несмотря на публично объявленные соглашения о совместном управлении организации, бывший президент БОК Стефка Костадинова и избранный президент Лечева наладить полноценную совместную работу не смогли.