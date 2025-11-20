Лыжник Клебо планирует выступать до Олимпиады 2030 года

Пятикратный олимпийский чемпион продлил первоначальный план карьеры, который был рассчитан до 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Йоханнес Клебо © Lars Baron/ Getty Images

ТАСС, 20 ноября. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо намерен выступать как минимум до Игр 2030 года. Об этом Клебо рассказал порталу Langrenn.

"Изначально мы составили план до 2025 года. Теперь мы продлили его до 2030 года. Пять лет до следующей Олимпиады", - сказал Клебо.

Клебо 29 лет, он также является 15-кратным чемпионом мира, в его активе пять побед в общем зачете Кубка мира.