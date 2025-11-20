Российские шахматистки выиграли все матчи в группе на командном ЧМ

В четвертьфинале россиянки встретятся со сборной Узбекистана

МАДРИД, 20 ноября. /ТАСС/. Российские шахматистки одержали победу над сборной Перу в матче заключительного, пятого тура группового этапа командного чемпионата мира. Турнир проходит в Испании.

Встреча завершилась со счетом 3,5:0,5. Победы одержали Полина Шувалова, Лея Гарифуллина и Ольга Гиря, вничью сыграла Анна Шухман.

Российская команда заняла первое место в группе A, победив во всех пяти матчах. Также в плей-офф из группы вышли сборные Казахстана, США и Азербайджана. Из группы B в четвертьфинал пробились команды Грузии, Китая, Индии и Узбекистана.

Россиянки в четвертьфинале сыграют со сборной Узбекистана. Встреча пройдет 21 ноября.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки допущены до турнира в нейтральном статусе.