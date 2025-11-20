Тренер молодежной сборной назвал Бабаева примером для других футболистов

Полузащитник стал лучшим бомбардиром Кубка Манаса, который проходил в Киргизии с 12 по 18 ноября

Полузащитник "Динамо" Ульви Бабаев и защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов © Михаил Терещенко/ ТАСС

ТАСС, 20 ноября. Старший тренер молодежной сборной России по футболу Иван Шабаров считает отношение полузащитника Ульви Бабаева к приезду в национальную команду примером для других игроков. Об этом специалист заявил "Спорт-Экспрессу".

"Мы знаем Бабаева по юношеской сборной. За отрезок, что его не было в команде, он сильно прибавил. Прогресс, который он демонстрирует, он привнес и в сборную. Он приехал не просто поиграть, чтобы потом выступать за "Динамо", он отдавался полностью. Это хороший пример для некоторых футболистов, как правильно нужно приезжать в сборную, показывать себя, играть на команду. От игры Бабаева только положительные впечатления", - сказал Шабаров.

Сборная России стала победителем Кубка Манаса, который проходил в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Бабаев стал лучшим бомбардиром турнира, забив три гола.

Бабаеву 21 год, игрок выступает за московское "Динамо". В текущем сезоне он провел 12 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 голов.