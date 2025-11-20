Разин считает, что форма Кузнецова не позволяет ему играть три матча подряд

В игре с "Автомобилистом" нападающий "Металлурга" провел на льду три минуты

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин © Петр Ковалев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Евгений Кузнецов находится не в оптимальной физической форме для того, чтобы проводить три игры через один день. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер команды Андрей Разин.

В матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с екатеринбургским "Автомобилистом", который магнитогорцы выиграли со счетом 5:4, Кузнецов провел на льду три минуты в первом периоде и больше на площадку не выходил.

"Посмотрим, в каком он будет функциональном состоянии к домашней серии, но сегодня в первом периоде было очень много потерь с его стороны, и он, скажем так, не вошел в ритм. Наверное, для его физического состояния рано еще играть три игры через день", - сказал Разин, отвечая на вопрос ТАСС.

Не в лучшей физической готовности к играм находится и капитан "Автомобилиста" Никита Трямкин. Пока он продолжает восстановление от травмы, тренерский штаб команды решил, что он может поддерживать команду с тренерского мостика. "Это принесло результат в играх в Челябинске ("Автомобилист" выиграл у "Трактора" со счетом 5:1 - прим. ТАСС) и с "Нефтехимиком" ("Автомобилист" победил со счетом 6:3 - прим. ТАСС), и мы надеемся, что к матчу в Москве со "Спартаком" (пройдет 27 ноября - прим. ТАСС) он будет готов сыграть", - сказал главный тренер екатеринбуржцев Николай Заварухин.

"Металлург" является лидером Восточной конференции и имеет 46 очков в активе. "Автомобилист" находится на четвертом месте с 35 очками.