"Спартак" потерпел третье поражение в четырех последних встречах в КХЛ

Красно-белые в гостях уступили "Торпедо"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" обыграло московский "Спартак" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Заброшенными шайбами в составе "Торпедо" отметились Александр Яремчук (10-я минута), Василий Атанасов (29), Богдан Конюшков (46) и Виктор Федоров (48). У проигравших отличились Данил Пивчулин (34), Иван Рябов (39) и Иван Морозов (52).

"Спартак" потерпел третье поражение в четырех последних встречах в КХЛ, единственную победу на этом отрезке команда одержала над московским "Динамо" (4:2) 18 ноября. "Торпедо" располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 31 игре. "Спартак" набрал 31 очко в 28 матчах и занимает седьмое место на Западе.

В следующем матче "Торпедо" 28 ноября дома сыграет с минским "Динамо", "Спартак" 22 ноября в гостях также встретится с минчанами.