В "Сибири" рассказали о причинах многоматчевой проигрышной серии в КХЛ

В четверг новосибирская команда прервала серию из 13 поражений, победив московское "Динамо"

Генеральный менеджер "Сибири" Виктор Меркулов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обилие травм, невезение в концовках встреч можно назвать причинами серии из 13 проигранных матчей, которые были у "Сибири" в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер новосибирского клуба Виктор Меркулов.

"Сибирь" в четверг в Москве обыграла по буллитам "Динамо" со счетом 4:3. В предыдущий раз новосибирцы побеждали 14 октября в матче с астанинским "Барысом" (4:3 Б).

"Причины в количестве травм, которые нас преследуют с самого начала сезона. У нас постоянно были пять-шесть травмированных игроков основного состава, наша скамейка не такая длинная, как хотелось бы", - сказал Меркулов.

"Потеряли где-то уверенность: первые матчи складывались достаточно неплохо, и в поражениях трудно команду упрекнуть. С "Ак Барсом" играли, по сути, до последних трех минут, проиграв дома. С "Металлургом" в овертайме, потом "Салавату Юлаеву", Челябинску по буллитам уступили. Было очень много матчей, которые мы проиграли в одну шайбу", - добавил он.

По словам Меркулова, после победы над "Динамо" груз из 13 поражений свалился с плеч всех сотрудников клуба.

"Он давил и на сервисменов, и на администраторов, и на хоккеистов, и на тренеров - никто не хочет проигрывать. Тем более у нас собраны хорошие ребята, которые переживали за эту серию. Ребята с "Динамо" проявили характер, куча заблокированных бросков, самоотверженность, поэтому результат и пришел. Да, в концовке пропустили немного, но на буллитах справились. Нам пошло на руку, что вернулась в строй пара защитников, поэтому дали кому-то передохнуть. Сейчас произвели еще несколько обменов, что тоже повлияло на раздевалку. Ребята видят, что мы не собираемся сидеть сложа руки, а хотим что-то поменять, чтобы добиться результата. Надеемся, что это будет не разовая акция, а поступательное движение", - пояснил он.