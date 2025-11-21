Овечкин вошел в топ-10 бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ

В активе форварда "Вашингтона" 1 643 очка

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Tony Gutierrez

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин поднялся на 10-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опередив канадского форварда Джо Сакика.

В гостевой встрече против "Монреаля" (8:4) Овечкин оформил хет-трик и сделал результатный пас. На счету капитана "Вашингтона" теперь 1 643 очка (907 голов + 736 передач) в 1 512 матчах. В активе Сакика 1 641 (625 + 1 016) очко в 1 378 играх.

Рекордсменом является канадский нападающий Уэйн Гретцки, который имеет на своем счету 2 857 (894 + 1 963) очков по итогам 1 487 встреч. На девятой позиции располагается капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби с 1 708 (637 + 1 071) очками после 1 371 матча. Канадский форвард является единственным действующим игроком, который опережает Овечкина в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ.