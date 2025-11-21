Нападающий "Коламбуса" Воронков забросил шайбу в матче НХЛ с "Торонто"

Его команда одержала победу в овертайме

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков © AP Photo/ Julio Cortez

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Коламбус" победил "Торонто" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков (24-я минута) и Адам Фантилли (33, 65). У проигравших отличились Дакота Мермис (35) и Джон Таварес (44).

Воронков также записал на свой счет результативный пас в эпизоде со вторым голом. На счету российского нападающего 18 очков (9 шайб + 9 передач) в 21 матче регулярного чемпионата. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая только российскому форварду Кириллу Марченко (8+14) и американскому защитнику Заку Веренски (6+13), который в игре с "Торонто" оформил ассистентский хет-трик.

"Коламбус" занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 24 очка в 21 матче. "Торонто" располагается на 7-й строчке Атлантического дивизиона с 21 очком после 21 игры.

В следующем матче "Коламбус" вечером 22 ноября сыграет в гостях против "Детройта", "Торонто" в ночь на 23 ноября встретится на выезде с "Монреалем".