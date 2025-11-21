Футболист Тюкавин намерен сыграть за сборную России минимум 50 матчей

В активе 23-летнего нападающего восемь игр за национальную команду

Редакция сайта ТАСС

Нападающий сборной России Константин Тюкавин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин ставит цель достичь отметки в 50 матчей за сборную России по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

В ноябре сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1) и уступила чилийцам (0:2) в товарищеских матчах. Для полузащитников "Монако" и "Атланты" Александра Головина и Алексея Миранчука матч с перуанцами стал 50-м в сборной России.

"Всех был рад увидеть, меня давно не было в сборной России. Классно со всеми пообщаться. Расстроило, что не победили, но что сделать, это футбол, - сказал Тюкавин. - Сборная Чили оказалась сильнее, обыграла нас. Александра Головина наградили футболкой за 50 матчей. У меня тоже есть такая цель".

Тюкавин в ноябре впервые был вызван в сборную России после разрыва крестообразной связки колена. Всего в активе 23-летнего нападающего 1 гол в 8 матчах за национальную команду.