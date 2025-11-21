Передача Кучерова в овертайме помогла "Тампе" обыграть "Эдмонтон"

Его команда одержала победу со счетом 2:1

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © AP Photo/ Chris O'Meara

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. "Тампа" победила "Эдмонтон" в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Ник Пол (58-я минута) и Джейк Гюнцель (62). В составе проигравших отличился Трент Фредерик (2). Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразл 24 броска из 25.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров выступил в качестве ассистента в эпизоде с победным взятием ворот. Российский нападающий продлил результативную серию до четырех матчей. На счету Кучерова 19 очков (9 голов + 10 передач) в 18 играх сезона. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды в регулярном чемпионате, уступая только Гюнцелю (12+9).

"Тампа" занимает 2-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 24 очками после 20 матчей. "Эдмонтон" идет на 5-й позиции Тихоокеанского дивизиона, набрав 23 очка после 23 игр. В следующем матче "Тампа" в ночь на 23 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Вашингтона", "Эдмонтон" в этот же день встретится на выезде с "Флоридой".

В других матчах игрового дня "Филадельфия" на своем льду победила "Сент-Луис" (3:2 ОТ), "Сиэтл" в гостях обыграл "Чикаго" (3:2), "Колорадо" дома одолел "Нью-Йорк Рейнджерс" (6:3), вратарь гостей Игорь Шестеркин совершил 29 сейвов, "Вегас" на выезде оказался сильнее "Юты" (4:1), нападающий победившей команды Павел Дорофеев отметился результативным пасом.