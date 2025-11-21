Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог

Ему было 79 лет

Редакция сайта ТАСС

Дитер Херцог © Christof Koepsel/ Bongarts/ Getty Images

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ Дитер Херцог умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Германского футбольного союза.

Причины смерти не называются.

Херцог выступал на позиции полузащитника, он играл за германские клубы "Хамборн 07", "Фортуна" из Дюссельдорфа и "Байер". За сборную ФРГ он провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. На победном для команды чемпионате мира 1990 года футболист дважды выходил на поле, но не играл в финальной встрече турнира.