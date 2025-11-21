Майгуров сообщил, что в ближайшее время биатлонисты получат новую экипировку

Ранее сообщалось, что многие лидеры сборной жалуются на экипировку

Редакция сайта ТАСС

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная России по биатлону в ближайшее время получит новый комплект экипировки на сезон. Об этом ТАСС рассказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"Я сам использую эту форму - бегаю, выступаю на соревнованиях "мастерс", - сказал он. - Имея определенный опыт с этой экипировкой, могу сказать, что в большинстве своем претензии были необоснованны. На днях спортсмены получат новую форму этого сезона. В такой же, только в другом дизайне, сейчас выступают спортсмены Тюмени, Ханты-Мансийска. С их стороны каких-либо вопросов по форме нет, поэтому, я думаю, что и у других спортсменов все тоже будет в порядке".

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев в своих соцсетях сообщал, что многие лидеры сборной жалуются на экипировку. Замечания к экипировке, в частности холодные куртки, высказал старший тренер мужской сборной Юрий Каминский. Позже экипировщик команды и руководство СБР сообщили об отсутствии массовых жалоб и взаимодействии со спортсменами в этом вопросе.