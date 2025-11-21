Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Форвард "Вашингтона" оформил хет-трик в матче с "Монреалем"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Bruce Bennett/ Getty Images

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

В гостевом матче регулярного чемпионата против "Монреаля" (8:4) на счету Овечкина три заброшенные шайбы и один результативный пас. Капитан "Вашингтона" оформил 33-й хет-трик в заокеанской карьере и вошел в топ-10 бомбардиров регулярных чемпионатов, обойдя канадского форварда Джо Сакика.

Второй звездой признан канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу в домашней игре против "Нью-Йорк Рейнджерс" (6:3). Один из его голов стал победным.

Третьей звездой признали американского форварда "Вегаса" Джека Айкела, оформившего дубль и сделавшего передачу в гостевой встрече с "Ютой" (4:1).