Монсон считает, что россиян давно пора вернуть на международные турниры

Он отметил, что без них мировой спорт не является таким ярким

Джефф Монсон © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российских спортсменов давно пора вернуть на международные соревнования без ограничений. Такое мнение ТАСС высказал депутат курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон.

"Российских спортсменов давно пора вернуть на мировые соревнования без всяких ограничений и санкций, - сказал Монсон. - Очевидно, что без них мировой спорт не является таким ярким. И так же очевидно, что с их присутствием никаких проблем нет ни с безопасностью, ни с чем-то еще".

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику, а организаторов соревнований обеспечить в них участие всех спортсменов.