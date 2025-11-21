Футболисту "Зенита" Шилову диагностировали разрыв крестообразной связки

За основную команду форвард провел восемь матчей

Нападающий "Зенита" Вадим Шилов © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Вадим Шилов получил травму передней крестообразной связки. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

"Нападающий сине-бело-голубых получил серьезное повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре, - говорится в сообщении. - О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее. Сине-бело-голубые желают Вадиму Шилову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле".

Шилову 17 лет. Он является воспитанником "Зенита". В августе 2025 года нападающий дебютировал за основную команду петербургского клуба. На его счету 8 игр за сине-бело-голубых, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

В ноябре "Зенит" стал победителем Молодежной футбольной лиги. Клуб победил в турнире впервые с 2009 года. "Спорт-Экспресс" признал Шилова самым перспективным футболистом России среди игроков 2006-2008 годов рождения.