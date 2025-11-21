Фетисов считает, что Овечкин поймал голевой ритм

Форвард "Вашингтона" не уходил со льда без шайбы в последних четырех играх

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин пережил тяжелый старт текущего сезона и поймал голевой ритм. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В матче с "Монреалем" (8:4) Овечкин оформил 33-й хет-трик в карьере, продлив голевую серию до четырех игр. На старте сезона Овечкин не мог забить в четырех играх подряд.

"Я его поздравил с хет-триком. Человек поймал свой голевой ритм, все голы он забил в своем стиле. Он пережил все эти всякие нападки в начале сезона, - сказал Фетисов. - Ему дали возможность собраться и радовать всех нас своими немыслимыми рекордами, никаких ограничений у него нет. Надеюсь, что все мы будем свидетелями в конце сезона реальной гонки за еще одним рекордом [Уэйна] Гретцки [по количеству голов в регулярных чемпионатах и плей-офф]".

"Будем радоваться всем его достижениям. Мой ему совет был - получать удовольствие от игры, в этом возрасте нужно кайфовать от хоккея", - добавил он.

Чтобы повторить рекорд Гретцки по общему количеству голов, Овечкину нужно забросить 32 шайбы.