Третьяк отметил игру Овечкина на чужом пятаке в матчах НХЛ

Российский форвард отметил хет-трик в матче против "Монреаля"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин действует как профессионал высокого уровня на пятачке у чужих ворот в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на грубую игру против него. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В матче с "Монреалем" (8:4) 40-летний Овечкин оформил 33-й хет-трик в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, продлив голевую серию до четырех игр.

"Я радуюсь каждой его шайбе, потому что в его годы показывать такой результат феноменально. Он молодец, что заряжен на игру, и он ведь не только со своей точки и в пустые ворота забивает, но и идет на пятак, - сказал Третьяк. - Обычно игроки его уровня туда не всегда ходят, потому что там опасно, защитники выталкивают и шайбой могут попасть. А он как профессионал высокого уровня идет туда и жертвует собой, ведь там можно и травму получить, защитники жестко играют".

"Он получает удовольствие от игры и в свои годы показывает потрясающий результат. Дай бог ему здоровья", - добавил он.