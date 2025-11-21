Завершено обновление биатлонного центра в Ханты-Мансийске

По словам заместителя губернатора Югры Елены Майер, обновленная инфраструктура позволит более качественно организовывать крупные соревнования

СУРГУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры завершили глобальную модернизацию спортивной инфраструктуры в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе пресс-конференции.

Ранее заместитель губернатора Югры Елена Майер сообщала ТАСС, что планируется провести модернизацию спортивной инфраструктуры в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. По ее словам, обновленная инфраструктура позволит более качественно организовывать крупные соревнования, популяризировать зимний спорт на всероссийской и международной арене, проводить тренировки на высшем уровне, что положительно скажется на подготовке атлетов и сборных команд, работе судей. В свою очередь директор департамента физической культуры и спора Югры Софья Конух поясняла ТАСС, что модернизация биатлонного центра в Ханты-Мансийске позволит ему стать привлекательнее для любителей активных видов отдыха, включая спортивных туристов, создаст дополнительные возможности для популяризации зимних видов спорта и развития спортивной индустрии региона, привлечет еще больше желающих заниматься биатлоном, лыжными гонками, лыжероллерами.

"Мы обновили дорожку, которая у нас используется на малом круге, заменили там асфальт, поскольку такой был запрос от наших биатлонистов. Полностью обновили подъездные пути, заменили ливневку, создав нормальные комфортные условия - как для спортсменов, так и для комментаторов. Пожелания от спортсменов и тренеров продолжают поступать, будем дальше работать", - отметил Кухарук, говоря о завершении работ в центре зимних видов спорта в Ханты-Мансийске.

По его словам, к нему ранее обращались многие спортсмены и представители судейских команд, федерации, которые просили уделить внимание обновлению инфраструктуры на данном объекте. "К примеру, подтрибунное пространство, в которое мы зашли, и честно говоря, было очень больно и обидно смотреть, как в жемчужине нашего биатлонного спорта стоят мониторы, а рядом на столе еще три ведра стоят, потому что капает с потолка. Конечно, недостойно таким образом встречать наших гостей, спортсменов и судей в нашем регионе. Поэтому, конечно, было принято решение о проведении серьезных работ по восстановлению всего подтрибунного пространства, ремонту всех внутренних помещений, которые используются судьями, федерациями, по обновлению фасадных решений", - пояснил Кухарук.

По данным "Юграмегаспорт", в частности, была реконструирована южная трибуна, которая была закрыта около года, и теперь стала в оранжевом цвете, как и планировалось при проектировании. Также обновлена визуальная составляющая - прошла покраска моста, трибун, во всех зонах для спортсменов, зрителей и почетных гостей, установлена современная система озвучивания и улучшена инфраструктура для комфорта всех посетителей. Создана новая система навигации.

Ранее здесь был запланирован беспрецедентный за последние 14 лет комплекс работ по улучшению инфраструктуры для создания необходимых условий для спортсменов и зрителей. В частности, улучшение внешнего вида и капитальный ремонт основной лыжероллерной трассы протяженностью 3,3 км, полностью реконструкция въездного моста, обновление фасадов с современной подсветкой. Планируется, что обновление трассы в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко позволит Ханты-Мансийску в 2026 году принять чемпионат России по лыжероллерам на новом уровне. Кроме того, это позволит спортсменам безопасно проводить тренировки на лыжероллерах, снизит травматизм, обеспечит комфортное прохождение трассы и улучшит их спортивные результаты.

О центре

Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко включает в себя биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории "А" Международного союза биатлонистов. Он расположен в Ханты-Мансийске, недалеко от центра города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы Кубка мира (2006, 2007, 2009, 2010), в 2023 году здесь проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Центр способен вместить до 15 тыс. зрителей, в том числе на стационарных трибунах - 9,7 тыс. человек.