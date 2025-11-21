Шахматист Есипенко сыграл вничью в первой партии полуфинала Кубка мира

Соперником россиянина по полуфиналу является китаец Вэй И

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью с китайцем Вэй И в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Индии.

Вторая партия состоится 22 ноября. В случае победы белыми фигурами Есипенко выйдет в финал Кубка мира и отберется на турнир претендентов. При ничейном исходе соперники выявят сильнейшего на тай-брейке. В другом полуфинале узбекистанские шахматисты Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров также завершили первую партию вничью.

Кубок мира завершится 26 ноября. Победителем прошлого турнира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен, он не принимал участия в нынешнем розыгрыше соревнования.