Умер призер Олимпиады в составе футбольной сборной СССР Юрий Елисеев

Ему было 76 лет

Юрий Елисеев © Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1972 года в составе ворошиловградской "Зари" и бронзовый призер Олимпиады-1972 Юрий Елисеев умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Причина смерти не уточняется.

По ходу карьеры Елисеев выступал за свердловский "Шахтер", куйбышевские "Крылья Советов" и "Зарю". Также он играл за "Мотор" и "Шталь" в чемпионате ГДР.