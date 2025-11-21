Главу Паралимпийского комитета России Рожкова внесли в базу "Миротворца"

Ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

Редакция сайта ТАСС

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков включен в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Рожкову 68 лет. Он является президентом ПКР с 2022 года.

27 сентября 2025 года делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России в организации. Российские паралимпийцы после этого получили возможность выступать под флагом и с гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.