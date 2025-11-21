В Муроме пройдет международный турнир по керлингу среди женщин

В соревновании примут участие команды России, Белоруссии, Казахстана и Турции

ТАСС, 21 ноября. В Муроме в ледовом дворце "Кристалл" пройдут международные соревнования по керлингу среди женских команд. Об этом сообщила пресс-служба Федерации керлинга России.

Турнир пройдет с 27 по 30 ноября, в нем примут участие команды России, Белоруссии, Казахстана и Турции.

"В условиях международных ограничений, когда участие российских сборных в зарубежных соревнованиях сокращено, Россия демонстрирует способность к самоорганизации и развитию внутреннего спортивного пространства, - сказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. - Нам важно не отступать от главной цели - продвижения спорта в массы. Мы проводим внутренние международные соревнования, к нам едут иностранные гости из Турции, Казахстана и Беларуси. Для национальных команд это качественная тренировка, а для молодых спортсменов - уникальный шанс сыграть вместе с ведущими командами страны".

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой Всемирной федерации керлинга с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.