Канадского хоккеиста отстранили до конца сезона за удар клюшкой в голову

Люк Драгушица выступает за "Брамптон" в юниорской Хоккейной лиге Онтарио

© Kevin Sousa/ Getty Images

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Защитник клуба юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) "Брамптон" Люк Драгушица дисквалифицирован до конца регулярного чемпионата и плей-офф текущего сезона за удар соперника клюшкой по голове. Об этом сообщает пресс-служба OHL.

Инцидент произошел в игре против "Ошавы", которая прошла в ночь на 15 ноября по московскому времени.

Драгушице 18 лет. В текущем сезоне он провел 15 матчей, отметившись 2 результативными передачами и получив 37 минут штрафа.