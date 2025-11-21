"Акрон" обыграл "Сочи", уступая по ходу матча со счетом 0:2

Встреча завершилась со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Тольяттинский "Акрон" со счетом 3:2 победил "Сочи" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

По ходу игры "Акрон" уступал со счетом 0:2. В составе команды голами отметились Дмитрий Пестряков (63-я, 65-я минуты) и Марат Бокоев (80). У "Сочи" отличились Антон Зиньковский (35) и Игнасио Сааведра (56).

На 57-й минуте матча на поле впервые с октября вышел нападающий "Акрона" Артем Дзюба, который из-за повреждения пропустил игры чемпионата с "Ростовом" (1:0) и московским "Динамо" (2:1). Форвард сделал две голевые передачи.

"Акрон" не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд, последнее поражение тольяттинцы потерпели 27 сентября в игре с грозненским "Ахматом" (0:3). "Сочи" проиграл третий матч РПЛ подряд, ранее команда уступила "Оренбургу" (1:3) и "Ростову" (0:1).

"Акрон" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 21 очко. У "Сочи" 8 очков и предпоследнее, 15-е место. В следующем туре "Акрон" 29 ноября дома сыграет с "Пари Нижний Новгород", "Сочи" 1 декабря примет махачкалинское "Динамо".