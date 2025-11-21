Российские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира

В четвертьфинале россиянки победили сборную Узбекистана

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Лагно © Софья Сандурская/ ТАСС

МАДРИД, 21 ноября. /ТАСС/. Российские шахматистки одержали победу над сборной Узбекистана в четвертьфинале командного чемпионата мира. Турнир проходит в Испании.

Поединок состоял из двух матчей, в обоих россиянки победили со счетом 3,5:0,5.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки допущены до турнира в нейтральном статусе.