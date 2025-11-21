Массовая потасовка произошла в матче чемпионата Франции по футболу

Инцидент произошел в первом тайме игры между "Ниццей" и "Марселем"

© REUTERS/ Manon Cruz

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Массовая потасовка произошла во время матча 13-го тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем". Встреча проходит в Ницце.

Инцидент случился после второго гола "Марселя", который был забит на 33-й минуте. Счет стал 2:0. В потасовке приняли участие несколько игроков, находящихся на поле, а также запасные. В ее результате желтые карточки получили вратарь "Марселя" Херонимо Рулли и защитник "Ниццы" Али Абди, оставшиеся на скамейке запасных.

После 12 туров "Марсель" набрал 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата. "Ницца" с 17 очками располагается на 9-й строчке.