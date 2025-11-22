Демин набрал 12 очков в матче с "Бостоном" и преодолел первую сотню в НБА

На счету россиянин 108 очков в карьере в НБА

Редакция сайта ТАСС

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин (справа) © Maddie Meyer/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. "Бруклин" со счетом 113:105 победил "Бостон" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард "Бруклина" Майкл Портер с 33 очками. У "Бостона" больше всех очков на счету американского форварда Джейлена Брауна (26).

Защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 12 очков. Россиянин провел на площадке 29 минут и 29 секунд, установив личный рекорд по этому показателю за клуб. За это время игрок также сделал 6 подборов и 5 результативных передач. В прошедшей игре Демин преодолел отметку в 100 набранных очков за карьеру, сейчас на его счету их 108.

"Бостон" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 8 победами в 16 матчах. "Бруклин", одержавший 3 победы после 15 игр, располагается на 13-й позиции. В следующем матче "Бостон" в ночь на 24 ноября по московскому времени примет "Орландо", "Бруклин" в этот же день сыграет в гостях против "Торонто".